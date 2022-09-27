إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالطالبية.. خلافات جيرة

أصيب 3 أفراد في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغاً من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين في منطقة الكونيسة بدائرة القسم، وأمر كل من اللواء هشام ابو النصر مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الادارة العامة للمباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أطراف المشاجرة في الطالبية

وتوصلت التحريات التي أجريت تحت إشراف كل من العميد علي عبد الرحمن رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، مع المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، إلى أن أن طرفي المشاجرة كل من «طرف أول»، 63 سنة، بالمعاش مصاب بجرح شبه نافذ أسفل الصدر، وجرح طعني بالبطن، ونُقل إلى مستشفى أم المصريين العام، ونجله صاحب محل ملابس، 31 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن، أما «الطرف ثاني» فهو محصل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، 27 سنة، مصاب بجرح في الساعد الأيمن وسحجات بالظهر، وشقيقه، 23 سنة، عامل بشركة، وجميعهم مقيمون بمحل البلاغ.

مشادة كلامية

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، تدخل على إثرها المتهم الأول لمناصرة نجلـه، فقام الثالث بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزته محدثا إصابتهما المشار إليها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

العقوبة المتوقعة

وعن العقوبة المتوقعة، قال حسن عبداللطيف، المحامي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن عقوبة جنحة الضرب يتم تحديدها حسب التقرير الطبي، سواء كانت الإصابة هي جرح سطحي أو قطعي، وأيضاً حسب الآلة المستخدمة في الضرب، سواء كانت حادة أو غيرها، وتتوقف العقوبة أيضًا على حجم الإصابة، وإذا كانت كدمات وتستجوب أيضاً العلاج لمدة 21 يومًا؛ مشيرا إلى أن العقوبة تتراوح بين السجن شهر حتى عام أو الغرامة.