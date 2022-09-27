مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة «سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة؛ أبرزها مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح، سرقة، ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 9 قضايا»، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، في الزراعات المتاخمة بدائرة قسم شرطة الأقصر، واتخاذها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على «بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة – دراجة نارية دون لوحات معدنية - مبلغ مالي»، كما أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.