أماكن الوحدات السكنية في المنوفية.. 3 غرف وصالة على مساحة 90 مترا

أعلنت مديرية الإسكان والمجتمعات العمرانية في محافظة المنوفية، فتح باب التقديم سكن لكل المصريين 3 من خلال كراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية 2022، وفيما يلي سنتعرف أماكن الوحدات السكنية في المنوفية.

أماكن الوحدات السكنية في المنوفية

ويهتم عدد كبير من أبناء محافظة المنوفية بمبادرة سكن لكل المصريين 3، ويبحثون عن أماكن الوحدات السكنية في المنوفية المتاحة للتقديم بها، إذ من المقرر فتح الحجز على على وحدات الإسكان الاجتماعي يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن تنتهي 27 من نفس الشهر المقبل.

أماكن الوحدات السكنية

نبيلة حسني وكيل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالمنوفية، قالت إن أماكن الوحدات السكنية في المنوفية، تتمثل في مركز السادات بمناطق«الخطاطبة، الأخماس، الصوامع، بديل الدير»، ومركز منوف من خلال وجود وحدات سكنية في قرية بهواش.

أضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الوحدات السكنية جرى تجهيزها وتشطيبها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الشقة السكنية عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام بإجمالي 90 مترا، موجهة الشباب ومحدودي الدخل بسرعة التقدم لهذه الوحدات السكنية خلال فترة الحجز.

سعر الشقة السكنية

وجاء سعر الوحدات السكنية في محافظة المنوفية، بمركزي السادات ومنوف تحديدا بـ207 ألف جنيه للشقة الواحدة، ويشترط للتقديم على الشقة السكنية دفع 15 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز، كما يوجد مصاريف إدارية أثناء الطلب تقدر بـ255 جنيها.