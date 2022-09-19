«القاهرة» تعلن عن بيع وحدات سكنية ومحال وتأجير ساحات انتظار.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة القاهرة من خلال الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات «إدارة التعاقدات» عن بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية وطرح حق استغلال مواقع إعلانية وأنشطة بالحدائق المتخصصة ودار مناسبات و«بدورمات» ومحلات خدمات وكافتيريات ومبنى مصرفي ومواقع انتظار مركبات بالشوارع في أحياء مختلفة، وذلك خلال جلسة مزاد يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل، الساعة 12 ظهرا، بنادي شرطة القاهرة في عابدين.

حق الاستغلال لمدة 3 و5 سنوات

وأكدت محافظة القاهرة، في بيان لها، طرح حق الاستغلال والانتفاع الإعلاني لمدة 3 سنوات لعدد 16 موقعا بعدد 777 عمود إنارة عام لتركيب إعلان فانوس ذو وجهين وعدد 8 مواقع لإقامة عدد 10 شاشات إعلانية إلكترونية بأحياء مختلفة، موضحة أن تأمين دخول المزاد 30500 جنيه لإعلان الفانوس لكل موقع، وتأمين دخول المزاد 8 آلاف جنيه للشاشات الإعلانية لكل موقع، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وتابعت المحافظة أن الطرح يضمن حق استغلال لمدة 3 سنوات لمشروع ملاعب كرة خماسي ومطعم وكافتيريا وأماكن ألعاب أطفال وأماكن بدالات مائية وسكوتر وقطار نزهة في حدائق «صقر قريش، العروبة، الألسن، مكتبة الطفل، العبور، الحرية، الترعة البولاقية، العاشر من رمضان، نيل المعادي، الجزيرة، دار العلوم، الفنون، اليابانية، والحديقة الدولية»، موضحة أن تأمين دخول المزاد يتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

كما يتضمن طرح الوحدات الحصول على حق الاستغلال لمدة 5 سنوات لمطعم وقاعة متعددة الأغراض وكافتيريا في حدائق «الجزية وأغاخان والجولف»، وتأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه للمطعم، و25 ألف جنيه للقاعة، و10 آلاف جنيه للكافتيريا، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

كراسة الشروط للمزاد

وأكدت محافظة القاهرة أن كراسة الشروط يتم طلبها من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان المحافظة، على أن يلتزم المتقدم للمزاد بالإجراءات الاحترازية، وعدم الحضور في غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملا لتلك البيانات.