طرح وحدات سكنية ومحال للبيع وحق استغلال لـ«فواخير» بالقاهرة 10 أكتوبر المقبل

أعلنت محافظة القاهرة عن عقد جلسة مزاد يوم الاثنين 10 أكتوبر المقبل، في الساعة 12 ظهرا بنادي شرطة القاهرة بعابدين، يتضمن بيع 6 وحدات سكنية بمناطق أطلس والحرفيين وأهالينا 2، بالإضافة إلى 36 محلا تجاريا بمناطق أهالينا 1و2 ومساكن التعاونيات بمساحات مختلفة في أحياء السلام أول والمقطم والسلام ثان، على أن يكون تأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه و7500 جنيه لكل وحدة وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

حق استغلال لمدة 3 سنوات

وتابعت محافظة القاهرة أن جلسة المزاد تتضمن طرح حق استغلال والتشغيل لمدة 3 سنوات لـ118 موقعا لانتظار المركبات، وعدد 45 موقعا لانتظار المركبات بالشوارع في أحياء مختلفة، وتأمين دخول المزاد 35 ألف جنيه بالنسبة لكل موقع، وتأمين دخول المزاد 15 ألف جنيه بالنسبة للشوارع لكل موقع، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

14 فاخورة بقرية الفواخير

وتتضمن جلسة المزاد طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لـ14 فاخورة بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط، وتأمين دخول المزاد 1500 جنيه لكل فاخورة، بالإضافة لطرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لدار مناسبات بحي مصر الجديدة وبدرومات بحي المرج، وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه لكل بدروم، وتأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لدار المناسبات وثمن كراسة الشروط 299 جنيه، بالإضافة إلى طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لمحلات خدمات وكافتيريا ومحلات فاكهة وخضار وموز بمساحات مختلفة بسوق العبور، وتأمين دخول المزاد 4500 جنيه للكافتيريا و7 آلاف جنيه لكل محل خدمات و15 ألف جنيه لمحلات الخضار والفاكهة لكل محل، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

مبنى إداري بسوق العبور

كما شمل إعلان محافظة القاهرة طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمبنى إداري مصرفي بمساحة 115 متر مربع بسوق العبور، وعدد 42 بدروما بمساكن الإسكان الاقتصادي أهالينا 1 في حي السلام أول، وتأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه لكل بدروم، وتأمين دخول المزاد 66 ألف جنيه بالنسبة للبنك، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.