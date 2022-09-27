اقتصادي: مصر تستقطب 20% من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى إفريقيا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ توقيت افتتاح المشروعات الصناعية، جاء في وقت مناسب خصوصا مع وجود تحديات اقتصادية عالمية، وتهدف هذه المشروعات إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق المزيد من الناتج الاقتصادي للدولة.

مشكلات مجتمع الأعمال والمستثمرين

وأوضح «إبراهيم»، في مداخلةٍ هاتفيةٍ ببرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أنّ مشكلات مجتمع الأعمال والمستثمرين، خلال الفترة الماضية، كانت الأراضي والمرافق والتراخيص، وتعاملت الدولة مع تلك المعوقات بطرح المزيد من الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي والاستثماري بشكل مميز مع التوسع في إنشاء مراكز خدمات لوجستية للمستثمرين في المحافظات، وتذليل التراخيص والإجراءات الإدارية، موضحًا أنّ مصر تستقطب 20% من حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة للقارة الإفريقية.

التدريب والمدارس المهنية

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي أكد أهمية التدريب والمدارس المهنية التي توفر العمالة المحترفة؛ لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى أهمية ربط المدارس المهنية بقطاع الإنتاج من خلال الشراكات مع رجال الأعمال، وزيادة المدارس والجامعات المهنية التي توفر احتياجات المجتمع الصناعي.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنّ المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته خلال الشهر المقبل، يهدف إلى الاستماع لوجهة نظر مجتمع المال والأعمال، وتكون هناك مخرجات للمؤتمر تمثل مشروعات كبرى ينفذها القطاع الخاص بدعم من الحكومة؛ لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في ظل توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات لـ100 مليار، وهو رقم ليس صعبا على قدرات الدولة، ولكنه يتطلب زيادة وتيرة العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.