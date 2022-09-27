«زايد للإبداع» تعلن فتح باب التقديم للمسابقات الأدبية للشباب.. اعرف الشروط

أعلنت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية فتح باب التقديم للمسابقات الأدبية للشباب، وذلك في مجالات الشعر والقصة القصيرة، بالإضافة إلى عرض وتلخيص كتاب، وذلك بمناسبة إقامة الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب المزمع عقدها في الفترة من 12 أكتوبر حتى 24 من ذات الشهر.

توزيع جوائز مالية على الفائزين في المسابقة

وجاءت شروط المسابقة كالآتي:

- لا يجوز للمتسابق التقدم بأكثر من عمل في فرع واحد.

- لا يجوز التقدم بأعمال سبق فوزها في مسابقات أخرى.

- توزيع جوائز مالية على الفائزين في المسابقة خلال الأمسية الخاصة المقامة تكريما لاسم الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي والذي سيعلن عنها قبل الأمسية بأسبوع.

يذكر أن معرض زايد للكتاب يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وضيف شرف هذه الدورة الجمهورية العربية السورية من خلال اتحاد الناشرين السوريين للتعريف بالثقافة السورية وتعزيز العلاقات الثقافية.

وجرى اختيار الأديب العالمى نجيب محفوظ كشخصية المعرض.

ندوات للاحتفال بالأديب العالمي نجيب محفوظ

يقام على هامش الندوة برنامج ثقافي متميز بمشاركة فاعلة لهيئة قصور الثقافة وندوات للمشروع الوطني للقراءة وبرنامج الثقافة السورية، وكذلك ندوات للاحتفال بالأديب العالمي.

وتقام في عطلات نهاية الأسبوع حفلات صباحية للأطفال من زوار المعرض تتضمن عروضا فنية وورشا تعليمية للفئات السنية المختلفة.