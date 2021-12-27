7 إعلاميين غيبهم الموت في 2021.. أبرزهم حمدي الكنيسي وأسماء مصطفى

غيب الموت عددا كبير من الإعلاميين والإذاعيين خلال عام 2021 لأسباب مختلفة يدور أغلبها في نطاق الوفاة المرضية، وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز الإعلاميين والإذاعيين الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2021، وذلك خلال التقرير التالي:

حمدي الكنيسي

الإعلامي حمدي الكنيسي، رحل عن عالمنا، في 27 أغسطس الماضي، عن عمر ناهز الـ80 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك حسبما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كامل البيطار

رحل في صباح الخميس 22 يوليو الماضي، الإذاعي القدير كامل البيطار، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض خلال 3 أيام لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الإذاعي الكبير على نفقة الدولة.

أسماء مصطفى

غيب الموت الإعلامية أسماء مصطفى زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، في نوفبر الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن النائب عن وفاة زوجته عن طريق كتابة منشور على «فيسبوك»، قال فيه «انكسر ظهري، وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

مها حسني

وتوفيت مها حسني، في 15 نوفمبر الماضي، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، وقدمت الإعلامية الراحلة، العديد من البرامج، أشهرها «أيامنا الحلوة»، و«سيدتي».

منيرة يوسف

رحلت المُذيعة منيرة يوسف، عن عالمنا ظهر الأربعاء، 24 نوفمبر الماضي، بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها.

وشغلت المُذيعة منيرة يوسف، منصب مدير عام وكبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة، وقدّمت برامج إذاعية عدة؛ أبرزها «غلطة عمر»، و«بسمة أمل» و«بصراحة».

شيرين دويك

وتوفيت الإعلامية شيرين دويك في نوفمبر الماضي، بعد إصابتها بجلطة في الشريان التاجي، بحسب الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر موقع «فيس بوك».

هدى شبانة

ورحلت هدى شبانة، المذيعة بقناة القنال بالتلفزيون المصري «الرابعة سابقًا»، في نوفمبر الماضي، وخرجت جنازتها من مسجد «المطافي» في الإسماعيلية، فيما تلقت أسرتها العزاء في شارع التحرير بالدقي.