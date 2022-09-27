طرح «جينا» الأغنية الدعائية لفيلم أشباح أوروبا.. فيديو

طرحت منذ قليل، الأغنية الدعائية لفيلم أشباح أوروبا بعنوان «جينا»، ويغنيها «ريشا كوستا وسمارة»، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية كترويج للفيلم الذي يجري عرضه حاليا بجميع دور العرض السينمائية.

ريشا كوستا وسمارة يطرحان أغنية فيلم أشباح أوروبا

«جينا» غناء ريشا كوستا وسمارة، وألحان مصطفى شكري، وكلمات أحمد المالكي، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وعلاقات عامة مصطفى مرتضى، وتوزيع شيندي وخليل، ويجري طرح الكليب على مشاهد من أحداث الفيلم الذي يخرجه محمد عبدالرحمن حماقي.

أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي

فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وباسم سمرة وأروى جودة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويجري عرضه حاليا بجميع دور العرض السينمائية في مصر.

ينافس فيلم أشباح أوروبا عددا من الأفلام؛ منها كيرة والجن، بطولة كريم عبدالعزيز، وكذلك فيلم «بحبك» لـ تامر حسني، إلى جانب فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبدالرحمن، وفيلم «خطة مازنجر» لياسمين رئيس، وفيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام.