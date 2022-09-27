تجديد الثقة في أحمد عبدالهادي متحدثا رسميا لمترو الأنفاق

أصدر المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قرارا بتجديد الثقة وتكليف أحمد عبدالهادي بكير، متحدث رسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة.

يذكر أنه في عام 2020، أصدر «الفضالي» قرارا بتعين «عبدالهادي» ليتولى منصب مدير عام العلاقات العامة، بالإضافة لمهام عمله كمتحدث رسمي للشركة.

مشوار أحمد عبدالهادي في المترو

تقلد عبد الهادي عدة مناصب بـ مترو الأنفاق جاءت كالتالي:

- عام 2015، صدر قرار من المهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالاستمرار في تكليف عبد الهادي متحدثا رسميا باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

- عام 2016 صدر قرار من الفضالي ليشغل عبد الهادي منصب مدير إدارة الإعلام والعلاقات الخارجية.

- عام 2020 صدر قرار بتعيين عبد الهادي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ومتحدثا رسميا للشركة.

وخلال عمله في العلاقات العامة منذ عام 2006 حتى الآن، قام أحمد عبدالهادي بعد موافقة المهندس علي الفضالي وموافقة قيادته بإنشاء خط ساخن للشركة لتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات المتعلقة باستخدام المترو وتخصيص رقم واتس آب للبلاغات والشكاوى السريعة وصفحة رسمية بالفيس بوك خاصة بالمواطنين، ووصل عدد المتابعين بالصفحة 115 ألف متابع، وأنشأ صفحة أخرى بالفيس بوك للعلاقات العامة خاصة بالعاملين.

وقام مؤخرا بتعليمات من المهندس علي الفضالي بتعميم منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالمحطات حتى وصلت إلى مكتب موزعة بالخطين الأول والثاني.

تأمين المحطات

وخلال عمله في مترو الأنفاق، شارك بكير مع القيادات بالشركة وقيادات الشرطة الحملات الأمنية بالمحطات والمتابعة الإعلامية لجميع الافتتاحات والتجديدات والتطوير، وبالتواصل مع جميع الإعلاميين والصحفيين في أي حدث يخص مترو الأنفاق، كما شارك بالتواجد بمحطات المترو خلال أحداث 25 يناير في أوقات عصيبة مرت بها البلاد، و شارك أيضا في ثورة 30 يونيه وسط فرحة المصريين بالتواجد في محطة مترو السادات.