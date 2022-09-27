وزير التعليم يوجه بضرورة اكتشاف مهارات تساعد الطلاب على مواكبة التطوير

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات مراجعة تقرير الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

وفى كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، مؤكدًا أنه في إطار ترشيد الإنفاق لا بد من البناء على ما تم من تطوير في المجال التعليمي، وتعمل الوزارة الآن على استكمال خطة الدولة لتطوير التعليم المصري التي بدأت في 2018، مع إمكانية التغيير في آليات التنفيذ التي تجعل هذا التطوير حقيقيا يشعر به كل مواطن مصري، ووجّه بضرورة اكتشاف مهارات تساعد الطلاب على مواكبة التطوير.

تعظيم الاستفادة من النماذج الناجحة بوزارة التربية والتعليم

وأشار حجازي إلى أن ترشيد الإنفاق في الوزارة يتضمن تعظيم الاستفادة من النماذج الناجحة بوزارة التربية والتعليم مثل «مدارس النيل، ومدارس STEM، والمدارس المصرية اليابانية، والمدارس الحكومية الدولية».

كما أكد الوزير، أنه ضمن هذا الإطار، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع كل الوزارات والجهات المعنية لبناء الإنسان المصري وفقًا للاستراتيجية التي أطلقها رئيس الجمهورية عام 2018 في جامعة القاهرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من المجالات؛ منها اكتشاف ورعاية الموهوبين، كما تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الثقافة لإثراء الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في قضية الإتاحة والتسرب من التعليم، مؤكدًا أن هذا التكامل يحقق الفاعلية ويرشِّد الإنفاق.

وتابع: «أحد الموضوعات الملحة هو العمل على تقييم التطوير، وهناك دراسة وطنية تعدها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي لتقييم مستوى أبنائنا الطلاب قبل وبعد الصف الرابع الابتدائي حتى يكون له قيمة تشخيصية نستطيع من خلالها علاج أوجه القصور، فضلاً عن أن هناك استبيانات للمعلمين وأولياء الأمور وللطلاب.

وأكد ضرورة تدريب المعلمين، وذلك بزيادة وتنمية المهارات والجدارات المختلفة لديهم، مضيفًا أن الوزارة تتبع أحدث الطرق الحديثة في الموازنات كواحدة من آليات التطوير من خطط الوزارة فيما يخص الماليات، أما فيما يخص التكامل مع المنظمات في المجتمع المدني للمشاركة في القضاء على محو الأمية والتسرب من التعليم فالوزارة تهتم بتلك القضايا المهمة.

زيادة وعي أولياء الأمور

ووجّه الدكتور رضا حجازي من خلال حديثه لمسئولي المالية بالوزارة، أن الحكومة المصرية شرعت في تطوير التعليم منذ عام 2018، وذلك من خلال التطوير والإبداع وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة زيادة الوعي لدى أولياء الأمور بالاهتمام بما استفاده الطالب من التعليم أكثر من الحصول على الشهادة فقط.

وأشار إلى أن التوصيات التي وردت من خلال التقرير ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم، وهي إيجابية وفعالة ويجري التنسيق مع الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية، كما شدد على ضرورة التركيز على الطفولة المبكرة فهم المستقبل؛ فهي السنوات الذهبية للطفل، إذ ينمو ذكاؤه لأعلى معدل، مؤكدًا دور الأسرة في التربية، والمهارات الحياتية، والتنشئة السليمة والتكاتف معًا من أجل تنشئة جيل سليم منذ الصغر.

ووجّه الدكتور رضا حجازي بضرورة الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي، وتوفير جميع السبل التي تجذب الطالب للمدرسة وتحقيق الانضباط المدرسي، مؤكدًا أن عودة الطلاب للمدرسة في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي لأن المدرسة لها دور اجتماعي مهم في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.