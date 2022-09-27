التعليم: لن نمنع الطلاب من دخول المدارس بسبب المصروفات.. الدفع على 3 أقساط

كشف شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز المدارس وتنظيفها وتعقيمها ضد كورونا، وتوريد الكتب المدرسية، وبدء تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية أول أكتوبر المقبل، موضحا أنه لن يمنع أي طالب من دخول المدرسة لم يسدد المصروفات الدراسية، وأن التعليم حق لجميع الطلاب.

بدء سداد المصروفات الدراسية أول أكتوبر المقبل

وقال عبدالله زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم بدء سداد المصروفات الدراسية أول أكتوبر المقبل، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لافتا إلى أن قرار سداد المصروفات الدراسية على ثلاثة أقساط يأتي في سبيل التخفيف على أولياء الأمور، موضحا أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على بداية عام دراسي جديد متميز دون أي مشكلات أو معوقات.

الالتزام بالزي الموحد مع بداية العام الدراسي الجديد

وشدد متحدث التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بالزي الموحد للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، دون إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، مؤكدا أنه سيكون هناك جولات مفاجئة على المدارس، للتأكد من انتظام سير الدراسة، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن جميع المدارس ستنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.