عاجل.. أمر ملكي بتولي ولي العهد السعودي منصب رئيس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا منذ قليل، بإعلان تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصب رئيس الوزراء، الذي كان يشغله الملك سلمان حتى صدور القرار، الذي يأتي بعد أقل من أسبوع باحتفال المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني السعودي الـ92.

#أمر_ملكي:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.#واس pic.twitter.com/b3NgW3Qyh7 — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022

ولي العهد ورئيس الوزراء في وقت واحد

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الأمر الملكي يشمل عدة نقاط أبرزها:

يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

تاريخ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد

وتولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يونيو 2017، بعد عامين فقط من تولي الملك سلمان حكم البلاد، بعد وفاة شقيقه الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2015 وشغل الأمير محمد منصب ولي ولي العهد قبل شغله منصب ولي العهد الذي جاء عقب إعفاء ابن عمه ولي العهد السابق ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.