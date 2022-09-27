وزير الآثار: نستهدف زيادة عدد المقاعد السياحية على الطائرات إلى 30%

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن احتفالية مرور 200 عام على علم المصريات ويوم السياحة العالمي التي أقيمت اليوم في المتحف المصري بالتحرير، خير تعبير عن توجه الدولة الهادف لمزج السياحة بالتراث والآثار.

الآثار من أفضل عناصر الجذب للسياح

وأشار عيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم، في إطار احتفالية 200 سنة ايجيبتولوجي، إلى أن الآثار المصرية تعتبر واحدة من أفضل عناصر الجذب لمصر، وتستهدف الدولة زيادة عدد المقاعد السياحية على الطائرات بنسبة من 25% إلى 30%، ومن أجل ذلك نستهدف تحسين تجربة السائح لمصر وتحسين الخدمات في المطارات ووسائل النقل وسيارات الأجرة والبازارات وغيرها.

افتتاح قاعة كنوز تانيس

وأعلن افتتاح قاعة كنوز تانيس بعد التطوير، وهي القاعة التي تعتبر بديلة لقاعة توت عنخ آمون عقب نقل الأخيرة للمتحف الكبير قبل 10 أيام من افتتاحه.

وكشف وزير السياحة والآثار عن إطلاق الاستراتيجية المصرية للسياحة خلال الربع الأول من 2023، التي يشارك فيها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق وتنطلق بمفهوم نبض الحياة في مصر.