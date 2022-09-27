استمرار فعاليات ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما حتى 29 سبتمبر

تستمر فعاليات الملتقى الرابع لأفلام المحاولة التي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والذي ينظمه قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس الملتقى، وذلك حتى 29 سبتمبر الجاري الثامنة مساء، ويختتم بعرض مجموعة من الأفلام ويتم مناقشتها مع الناقد السينمائي الدكتور نادر رفاعي.

أفلام المحاولة

عرض اليوم، أفلام «فليحيا أبو الفصاد» سيناريو وإخراج حازم مصطفى، إنتاج المركز القومي الصيني، بجانب عرض فيلم «20 21» بطولة منى أبو سديرة الفيلم يناقش مفهوم الحب والأنانية، بأن المحب يضحى بأي شيء من أجل حبيبة بينما الأناني يضحى بكل شيء من أجل نفسه.

وعرض فيلم «الآثر» للمخرجة يمنى عصام معروف فيلم تسجيلي لطلبة كلية الآداب جامعة عين شمس قسم علوم الإعلام والاتصال دفعه 20 22.

آثار مصر في جميع المحافظات

الفيلم يتناول آثار مصر في كافة المحافظات مثل وادي الملوك، والملكات، ومعبد الأقصر، وطريق الكباش بمدينة الأقصر وآثارها الفرعونية، وكذلك آثار مدينة الإسكندرية التي تعد مدينة الثقافة والفنون، ومكتبة الإسكندرية، مسجد أحمد بن طولون، والجامع الأزهر بالقاهرة، والعاصمة الإدارية، والبرج الأيقوني.

فيلم «ترنيمة العصفور» من تأليف راندا جاد، إخراج إسلام ريان إنتاج المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، الفيلم يسلط الضوء على أن القراءة لحياة العقول، بينما فنون الأداء لحياة القلوب.

وجرى عرض فيلم «عظمة الأجداد»، إخراج سامح صبري إنتاج المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، الفيلم تسجيلي عن تاريخ وحضارة الفراعنة وصناعة النسيج في مصر القديمة وعلم التحنيط.

أما فيلم «سمفونية من الأعماق» للمخرج يوسف عامر السيد، إنتاج كلية الآداب قسم الإعلام وعلوم الاتصال، دفعة 20 22 الفيلم وثائقي عن رياضة الغوص في مصر مثل منطقة مرسى مبارك بمدينة مرسى علم، وشعاب العرق التي تقع بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

بالإضافة لفيلم «الجولة» الذي يعد مبادرة للحفاظ على الآثار السكندري والذي يقع بمناطق كوم الشقافة والمكس الفيلم إخراج وتصوير يحيى أسامة وإنتاج مستقل.

وعرض فيلم «هدية لماما» تأليف وإخراج إسلام الدسوقي، وهو فيلم روائي قصير إنتاج مستقل 20 22 بطولة ماجدة منير، وعبد الرحمن تركي الفيلم عن شاب يعاني من التوحد ولكنه يرغب في شراء هدية لوالدته مما يعرضه لعدد من الصعاب والمشاكل، كما عرض فيلم «صاحب الحكايات» تأليف وإخراج مرينا ابراهيم.

بالإضافة لعرض فيلم «نون» فكرة وإخراج بسام بشاري الفيلم عن طفل متسرب من التعليم وعندما يعاني من عدم قدرته على القراءة في التعلم مرة أخرى، وبعد عرض الأفلام بدأت مناقشة أدارها الناقد الدكتور نادر رفاعي، تحدث كل فيها عن الصعاب التي واجهته أثناء صناعة الفيلم وكيفية وآلية تنفيذه.