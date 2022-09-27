رئيسة وزراء الدنمارك: تسرب غاز خط نورد ستريم مقصود

وصفت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، التسرب الحادث في خط نورد ستريم، بأنه عمل متعمد، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

تسريبات في خطوط الغاز

وشهدت قارة أوروبا تسريبات في خط الغاز الروسي الموصل إلى دولتي السويد والدنمارك بعد نحو أسبوعين من إيقاف روسيا الاتحادية خط نورد ستريم إلى ألمانيا الاتحادية، وذلك عقب مرور 7 أشهر على بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

أول شتاء بعد الحرب الروسية الأوكرانية

وتستعد قارة أوروبا لأول شتاء منذ الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق إبرام اتفاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتحديدا قطر والسعودية وألمانيا من أجل توفير الغاز إلى الدول الأوروبية التي تضررت مصانعها عقب انقطاع الغاز الروسي عنها.

عقوبات بين الغرب وروسيا

وعمدت روسيا إلى قطع إمدادات الغاز الخاص بها إلى أوروبا ردا على العقوبات الاقتصادية الرادعة المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا التي شملت منع التصدير إليها بجانب منعها من استخدام نظام المال المتعارف عليه عبر البنوك «سويفت».