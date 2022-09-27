«الموسيقيين» تستقر على 4 مرشحين لمنصب النقيب.. وتفعيل التصويت الإلكتروني

استقرت نقابة المهن الموسيقية على أسماء المرشحين على منصب نقيب الموسيقيين بعد غلق باب الطعون بتقديم طعنين ورفضهما.

الاستقرار على 4 مرشحين لانتخابات النقابة

وقال مصدر بنقابة الموسيقيين لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة النقابة استقر أيضا على التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقرر إقامتها 11 أكتوبر المقبل، ووضعت أرقاما للمرشحين الأربعة من خلال لجنة النيابة الإدارية المشرفة على الانتخابات.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

مصطفى كامل رقم عضويته 8004

مصطفى حلمي إبراهيم أمين رقم عضويته 6452

شريف على حمدي رقم عضويته 5214

علاء سيد أحمد رقم عضويته 4751

مصطفى كامل يعقد مؤتمرا صحفيا بالدقهلية

وكان الفنان مصطفى كامل، عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، بمحافظة الدقهلية؛ لمقابلة الموسيقيين وعرض برنامجه الانتخابي كاملا عليهم، وذلك بعد أيام من الجلسة التي عقدها في طنطا.

يذكر أن الانتخابات تستمر لمدة 10 أشهر فقط، وذلك لاستكمال دورة الفنان هاني شاكر الذي استقال مؤخرا من منصب النقيب، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئيسية في يوليو 2023.