«التعليم»: تفاصيل العام الدراسي تعلن بعد ساعات.. ولا توجد أزمة في الكتب

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من الطبيعي أن يكون هناك شائعات طبيعية ومختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية العام الدراسي، ولكن الأمر الجديد أن الوزارة ترد بشكل فوري وواضح على أي شائعة تصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفا: «نحن بصدد تشكيل وحدة رصد للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وسنرد عليها بشكل فوري أو يومي، ويجرى الإعلان عنها فور تشكيلها، وسيكون هناك تفاعل كبير على أرض الواقع».

وقف فوري للشائعات قبل أن تتوسع

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه سيكون هناك تفاعل كبير جدًا على أرض الواقع، ووقف فوري للشائعات قبل أن تتوسع وتدخل في نطاق آخر يتسبب في توتر أولياء الأمور وعدم فهم المستقبل «كل الخطوات ستصدر بها بيانات رسمية واضحة، ويجرى نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة أو من خلال إدارة الإعلام أو الموقع الإلكتروني، وأي شيء عدا ذلك ليس له أصل».

لا توجد أي أزمة في الكتب الدراسية

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى مراجعة كل الإجراءات والخطوات التي اتخذت في الفترة الماضية استعدادا للعام الدراسي الجديد، «لا توجد أي أزمة في الكتب الدراسية، ويجرى تسليمها في أي يوم دراسي وسيكون تسليمها في أول يوم من العام الدراسي بشكل سلس وطبيعي دون أي مشكلة»، موضحًا أن الدكتور رضا حجازي سيعلن عن كل التفاصيل الخاصة بملامح العام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي، وسيكون ذلك خلال الساعات المقبلة.

وتابع: «بالأمس كان هناك شائعات حول إضافة مادة التربية الدينية إلى المواد الأساسية وقلنا إن هذا الأمر ليس صحيح، لأنه في حاجة إلى تشريع، ولا يوجد تغيير تم فيه»

فتح الأبواب للتعامل مع أي مشكلة

أوضح أنه في إطار ضبط الآلة الإعلامية للوزارة سيكون هناك رد على الاستفسارات الخاصة بالتعليقات الموجودة على صفحة الوزارة، موضحا: «نفتح الأبواب للتعامل مع أي مشكلة والرد على الاستفسارات ونأخذ خطوات جدية لتنظيم هذا الأمر»، مؤكدًا أن كل ما يتداول بشأن وجود مشكلات في الكتب غير صحيح، فتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التعليم شديدة وواضحة وصريحة بالمتابعة اليومية الدقيقة مع كل المديريات والإدارات التعليمية.