وزير القوى العاملة يسلم تعويضات «عمالة غير منتظمة» بـ8 محافظات

سَلّم حسن شحاتة وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من العمالة غير المنتظمة وأسرهم، بإجمالي 896 ألفًا و611 جنيهًا، مقدمة من شركة «مصر للتأمين» كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، التي أصدرَتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.

تعويضات لأسر 5 حالات وفاة

شملت التعويضات المصروفة التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: السويس، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، وهم: عادل عبدالله، وإسلام مزيد، ويونان شحاتة، ومحمد أحمد، ومصطفى عودة، وحالات عجز نتيجة إصابة لـ4 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظات: بورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والجيزة، وهم: هاني يسري، ومحمد سكران، ورمضان كيلاني، وعصام عبدالرحمن.

وزير القوى العاملة يعزي أسر المتوفيين

واستمع وزير القوى العاملة إلى مطالب بعض الأسر، وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكّداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

حضر التسليم من جانب وزارة القوى العاملة مجدي عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين.