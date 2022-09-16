«الغرف التجارية»: الإقبال الشديد على «أهلا مدارس» مستمر منذ اليوم الأول

لا يزال معرض أهلا مدارس يحقق إقبالاً كبيراً من عموم الأسر المصرية رغم قربه على الانتهاء، بحسب تصريحات رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية.

«الداعور»: إقبال كبير على معرض «أهلا مدارس» منذ يومه الأول وحتى الآن

قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معرض «أهلاً مدارس» استمر منذ افتتاحه وحتى اليوم بنفس القوة والإقبال من الأهالي والأسر المصرية.

«أهلاً مدارس» يواصل عرض منتجاته للمواطنين للعام الـ 8 على التوالي

وأضاف «الداعور»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن معرض «أهلا مدارس» مستمر للعام الثامن على التوالي، فيما أن بدايته هذا العام القوية منذ أول يوم بنفس القوة نظراً لرغبة الأهالي في الاستفادة من العروض والتخفيضات على المنتجات المختلفة من أحذية وحقائب وأدوات مكتبية وملابس للأطفال والكبار وكل أفراد الأسرة.

الملابس الجاهزة تسيطر على أقسام معرض «أهلا مدارس»

كما كشف أن أقسام الملابس الجاهزة تضم الزي المدرسي أو يونيفورم والأحذية المدرسية والملابس الداخلية والجوارب والملابس الحريمي والرجالي، وتستحوذ على الجزء الأكبر من المعرض.

التخفيضات تبدأ من 15 إلى 20%

وتابع في تصريحاته، أن معرض «أهلا مدارس» هذا العام وفر السلع بأسعار تنافسية ونسب تخفيضات تبدأ من 15 إلى 20%.

الأوكازيون الصيفي

أما بالنسبة لـ الأوكازيون الصيفي، فأكد أن الإقبال ضعيف وذلك نظراً لضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة أن الغالبية العظمى من الزبائن يكون من السيدات والآنسات لشراء ملابس وتخزينها للصيف المقبل وهو الطقس الذي غاب عن المشهد هذا العام.

تخفيضات الأوكازيون الصيفي: تصل لـ 50%

يشار إلى وصول التخفيضات بالأوكازيون الصيفي هذا العام بين 20 إلى 50%، كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترته حتى مطلع شهر أكتوبر 2022، أي مع بدء الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات.