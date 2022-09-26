مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تُعلن خلال الساعات المقبلة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أنه يجري حاليًا الانتهاء من توزيع رغبات طلاب الشهادات الفنية على الكليات المختلفة والمعاهد، لافتًا إلى أن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لا يمكن الكشف عنها حاليًا بسبب أن نتيجة المرحلة تستغرق وقتًا بخلاف الشهادات الآخرى، مضيفاً أنه يجري حاليًا توزيع الطلاب وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات والنسب المعمول بها، ووفقًا للأعداد المقررة لكل كلية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل كلية تختلف عن الأخرى في تحديد الحد الأدني لها بالنسبة للشهادات الفنية، نظرًا لأن نسبة أعداد الطلاب المقبولين بكل واحدة مختلفة، وكذلك نسبة أعداد الطلاب المسجيلن للرغبات، مؤكداً أن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا سيتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنه فور إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سيُفتح باب مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب هذه المرحلة، مؤكداً أن التحويلات ستكون وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشان، منوهًا إلى أن مكتب التنسيق نجح في توزيع أكثر من 600 ألف طالب وطالبة حتى الآن بمختلف الشهادات، وأن الجامعات تواصل حاليًا استقبال الطلاب لتقديم الأوراق الخاصة بالالتحاق وفقاً للجداول الزمنية والخريطة التي تقرها كل جامعة، وهناك التزامًا كاملًا بالضوابط والإجراءات لمجابهة كورونا.