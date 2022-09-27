الغرفة التجارية: الذهب يشهد انخفاضا عالميا.. وننصح بشراء السبائك

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، سر انخفاض السعر العالمي للمعدن الأصفر، إذ ذكر أن تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الدولار، جعل البعض يعمل على بيع الذهب ووضع الأموال في البورصة أو وضعه في أوعية أخرى، من أجل الاستفادة من الفائدة العالية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، وتعرض على شاشة «سي بي سي».

الذهب سيظل الملاذ الآمن للأموال

وأضاف «ميلاد»، أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للأموال، إذ أن المعدن الأصفر لا يفقد قيمته تحت أي ظرف من الظروف، والسنوات الماضية جميعها تؤكد على هذا الأمر، موضحًا أنه في الفترة الحالية يُعد الإقبال على الذهب متوسطا وليس قويًا، وفي نفس الوقت ليس ضعيفًا «لسنا في موسم للزواج، وبالتالي فإنه ليس موسما قويا في شراء الذهب، ويتم العمل على الاحتفاظ بالقيمة في صورة سبائك أو في صورة جنيهات»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سعر الذهب العالمي يشهد انخفاضًا، وبالتالي تتأثر الأسواق المحلية بالعالمية.

انخفاضات موجودة في أسعار الذهب المحلي

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أننا في الفترات الماضية شهدنا انخفاضات موجودة في أسعار الذهب المحلي، لكن ليس بنفس قوة الانخفاض على المستوى العالمي، داعيًا المواطنين بشراء الذهب ولا يخافون من تردي سعره، إذ أنه ما زال الملاذ الآمن للأموال، ويحتفظ بقيمته دائما.