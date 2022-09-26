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انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. عيار 21 يسجل 1130 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
04:00 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفا، في السوق المحلية، خلال تعاملات منتصف اليوم، وانخفض عيار 21 بمقدار 3 جنيهات فقط، مقارنة بآخر سعر له صباحًا؛ ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1130 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1133 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار 24 سجل 1291.4 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 968.57 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 755.4 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و40 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1645.5 دولار للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.