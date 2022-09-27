الذهب مستقر عند أقل سعر في عامين ونصف.. وعيار 21 بـ1125 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء نحو 1630 دولارًا للأوقية، منتعشةً قليلا من أدنى مستوى لها مع ارتفاع الدولار، ولا يزال المعدن الأصفر قريبًا من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام، وسط توقعات بأن يشدد البنك الفيدرالي الأمريكي، السياسة النقدية بشكل أكبر للقضاء على التضخم المرتفع.

مواصلة رفع سعر الفائدة

وأشار عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى التزامهم بمكافحة التضخم، حتى مع وجود بعض المخاطر الاقتصادية وتقلبات السوق الأخرى. واستوعب المستثمرون تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.2% في عام 2023 من توقع سابق عند 2.8%، مستشهدين بالتشديد النقدي القوي في الاقتصادات المتقدمة والحرب الروسية الأوكرانية المطولة.

توقعات بتراجع سعر الذهب

وتاريخيا، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداوله عند مستوى 1625.02 دولار بحلول نهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتداول عند 1571.45 دولار خلال 12 شهرًا.

سعر الذهب عيار 21

وعلى صعيد محلي، استقر سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية عند مستوياته المتراجعة في تعاملات أمس الإثنين، مسجلا 1286 جنيها لعيار 24، و1125 جنيها لعيار 21، و964 جنيها لعيار 18، و750 جنيها لعيار 14، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 9008 جنيهات.