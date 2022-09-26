4 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب محليا.. و11 دولارا عالميا

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، تراجعا نحو أربعة جنيهات في الجرام الواحد، بينما شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية تراجعا كبيرا بنسبة 0.70%، وبقيمة 11 دولارا في الأوقية الواحدة.

عيار 21 يسجل 1126 جنيها

وأكدت شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع في التعاملات المسائية نحو 4 جنيهات، بعدما سجل منذ قليل 1126 جنيها في الجرام الواحد، مقارنة بالأسعار في منتصف التعاملات إذ سجل 1130 جنيها للجرام.

وتابعت «شعبة الذهب» أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع من 1291.5 جنيه إلى 1286.8 جنيه للجرام في التعاملات المسائية، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 من 968.57 جنيه للجرام إلى 965 جنيها في الوقت الذي تراجع فيه جرام الذهب عيار 14 من 755.40 جنيه للجرام ليسجل في ختام التعاملات 752.8 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب يصل إلى 9008 جنيهات

وأشارت إلى أن سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات ذهب عيار 21 سجل في التعاملات المسائية نحو 9008 جنيهات للجرام مقابل 9040 جنيها، في منتصف التعاملات دون احتساب المصنعية وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

خسارة عالمية بقيمة 11 دولارا

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب بعدما تراجع سعر الأوقية على مدار اليوم بقيمة 11 دولارا أمريكيا، وبنسبة تراجع بلغت 0.70% وسجل سعر الأوقية في البورصات العالمية في الوقت الحالي 1632.37 دولار أمريكي.