سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر في مصر

مع بداية التعاملات اليوم سجل سعر الدهب اليوم أسعار متفاوتة بسبب الأعيرة المعروضة لعمليات البيع والشراء في أسواق الصاغة بجميع محافظات الجمهورية، حيث ترتبط أسعارها بشكل كبير بأسعار البورصة وأسواق المال العالمية للمعدن الأصفر، كما تؤثر الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية على سعره بين يوم وآخر.

ويعتبر البحث عن أسعار الذهب اليومية، عامل اهتمام لدى الكثيرين من المصريين، سواء الراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر، أو المقبلين على الزواج، لذا نرصد من خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وفق الشعبة العامة للذهب المصرية، مع بداية المعاملات اليوم في الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 سجل في بداية التعاملات 1.281 جنيه، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 961 جنيها للبيع، و964 للشراء جنيه في بداية التعاملات.

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 747 جنيها للبيع، مقابل 750 جنيها للشراء، وسجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 قيمة 1121 جنيهًا للبيع، مقابل 1125 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21، بلغ نحو 1131 جنيها، مقابل 1128 جنيها صباح اليوم.