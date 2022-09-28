أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. استفتاءات تنفذها موسكو والغرب يساند كييف

لا تزال أصداء الحرب الروسية الأوكرانية تدق مع إتمام الحرب شهرها السابع، حيث كشفت صحيفة فرنسية بارزة تدريب فرنسا مقاتلين أوكران في بولندا، في ظل تعليقات ألمانية داخلية على زيادة السكان داخل البلاد بعد نزوح اللاجئين الأوكران إلى ألمانيا.

ويتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم عبر التصريحات مع نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي الذي يره استحالة التفاوض مع روسيا بسبب الاستفتاءات التي تجريها في الأقاليم الأربعة التي ضمتها لها من أوكرانيا منذ بداية الحرب.

تدريبات فرنسية لجنود أوكران في الشهر السابع للحرب الروسية الأوكرانية

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية (العالم بالعربية) اليوم الثلاثاء عن مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية أن فرنسا ستنظم دورة تدريبية مدتها 5 أسابيع لتدريب عسكريين أوكران في بولندا قبل انتهاء العام الحالي، ودربت من قبل فرنسا 150 عسكري أوكراني على استخدام مدافع سيزر

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على ألمانيا

وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على تعداد السكان في ألمانيا، فبعد أن لم يزد معدل المواليد في ألمانيا في عام 2021، سجلت ألمانيا زيادة في السكان عقب دخول اللاجئين الأوكران إلى ألمانيا ليبلغ إجمالي سكان ألمانيا الاتحادية أكثر من 84 مليون شخص بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتدس برس الأمريكية وكانت نسبة الزيادة 1% في يونيو الماضي بالمقارنة بنفس العدد في 2021 وكانت هذه الزيادة 843 ألف نسمة.

بوتين يرد على طريقته للكسب في الحرب الروسية الأوكرانية

ورد بوتين صاحب الخلفية العسكرية على التدريبات العسكرية المنتظرة للجنود الأوكران على يد وزارة الدفاع الفرنسية في أوكرانيا بمنح 72 أجنبيا جنسية بلاده من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية إيمانويل كويد، والموظف السابق في المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن.

وشملت جنسيات الأجانب دول إسرائيل وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وجورجيا، وجاء المنح بعد إعلان التعبئة العامة في روسيا وطلب 300 ألف مقاتل روسي وإجراء استفتاء في 4 مناطق ضمت روسيا من أوكرانيا بدأت الجمعة الماضية وانتهت اليوم الثلاثاء بإشراف 100 مراقب من 40 دولة وسط نسب أولوية أشارت إلى أن رغبة 93% من سكان الأقاليم الانضمام لروسيا، مع التلويح باستخدام موسكو كل أسلحتها للدفاع عن نفسها.

كيف ردت أوكرانيا على التصعيد الروسي الأخير في الحرب الروسية الأوكرانية؟

على الصعيد الأوكراني، يلعب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادم من خلفية فنية على الجانب النفسي سواء للغرب لاستمرار تقديم المساعدات المالية التي وصلت إلى 10 مليار يورو من الغرب ونية أمريكية بالمساعدة تصل إلى 40 مليار دولار وأكثر مليوني دولار من بريطانيا، وكذلك للضغط على المجندين الروس للانشقاق على عن جيش بلادهم مع وعدهم بمعاملة جيدة إذا نفذوا ذلك والمساح بمغادرتهم مكان الصراع آمنين.

الولايات المتحدة ترفض الاستفتاءات الروسية

ووصف زيلنسكي الوضع مع بوتين بأنه يستحيل التفاوض معه بعد إجراء الاستفتاءات (لمدة 5 أيام) في الأقاليم الأربعة التي حصلت عليها روسيا من أوكرانيا، في الوقت الذي دعم فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، موقف زيلينسكي مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعترف بضم الأقاليم الأربعة مؤخرا.