وفاة والدة زوج الفنانة إسعاد يونس

أعلنت إسعاد يونس، وفاة والدة زوجها علاء الخواجة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت إسعاد يونس: «توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، وعقيل الخواجة، وعصام الخواجة، وعبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك، واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها ممن سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة».