عميد «تمريض المنيا»: الكلية خدمية ونسعى للتوأمة مع جامعات دولية

قالت الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن، بعد صدور قرار جمهوري بتعيينها عميد كلية التمريض جامعة المنيا، إن الكلية خدمية وتخرج سنويا أعدادًا من الطلاب يخدمون القطاع الطبي بكافة أرجاء المحافظة، وتضم المنيا عددًا كبيرًا من المستشفيات التابعة للجامعة ومديرية الصحة، وتخدم أكثر من 6 ملايين نسمة؛ تعداد المحافظة الأكبر سكانًا في الصعيد.

وأضافت "أماني" في تصريحات لـ"الوطن"، أن "تمريض المنيا" تقدم تعليم ذو جودة عالية، إذ يدرس طلابها جميع تخصصات الطب، في أقسامها الـ7 وهي: الباطنة والجراحة، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الصحة العامة، إدارة التمريض، تعليم التمريض، والصحة النفسية.

عميد تمريض المنيا: الكلية تهتم بتنمية البيئة وعقد المؤتمرات

وأوضحت عميد تمريض المنيا، أن الكلية حصلت على الاعتماد والجودة في عام 2019، وسيتم تجديد الاعتماد لها بعد عامين، إذ تهتم الكلية بشؤون التعليم والطلاب، وتسعى نحو تطبيق الساعات المعتمدة، والاهتمام بالدراسات العليا، وتنمية البيئة، وعقد المؤتمرات العلمية، وعمل تؤامة مع جامعات دولية خلال الفترة المقبلة.

السيرة الذاتية لعميد تمريض المنيا الجديدة

- عٌينت معيدة في تسعينيات القرن الماضي بقسم إدارة التمريض، بعد تخرجها من جامعة أسيوط.

- في عام 1998 جرى تعينها مدرسًا مساعدًا، ثم مدرسًا في عام 2005، ثم أستاذ مساعد في عام 2012، ثم أستاذًا في عام 2018.

- تدرجت في المناصب القيادية داخل الكلية حتى وصلت لمنصب الوكيل، وأخيرًا العميد رقم 8.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين 13 قيادة بالجامعات الحكومية، ومن بينهم الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن التي تم تعيينها عميد كلية التمريض بجامعة المنيا.