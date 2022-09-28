إيرادات فيلم كيرة والجن تواصل تحقيق أرقام تاريخية في شباك التذاكر

خلال 12 أسبوعا من عرضه، استطاع فيلم «كيرة والجن»، أن يحقق إيرادات تاريخية في السينما بـ115 مليون جنيه، وما زال يواصل نجاحاته المتمثلة في شباك التذاكر، بالمقارنة مع فترة تواجده بالسوق المصري.

إيرادات الفيلم

استطاع فيلم كيرة والجن، أن يحصد أمس، إيرادات بلغت 110 آلاف جنيه في المركز الثاني، وجاء في المرتبة الأولى فيلم أشباح أوروبا لأحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي ومصطفى خاطر، بإجمالي إيرادات بلغت 115 ألف جنيه، بينما جاء في المرتبة الثالثة، فيلم «عمهم» لمحمد إمام، بإجمالي إيرادات بلغت 96 ألف جنيه، أما في المركز الرابع، فمن نصيب فيلم «تسليم أهالي» لدنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ودلال عبد العزيز، بإجمالي إيرادات بلغت 94 ألف جنيه.

وجاء فيلم «خطة مازنجر» لياسمين رئيس، خامسا، بإيرادات 7 آلاف جنيه، وفيلم «الدعوة عامة» بإيراد يومي 3 آلاف جنيه.

فيلم كيرة والجن

وفيلم «كيرة والجن» حقق الكثير من النجاحات والإشادات، من قبل النقاد، والفيلم تدور أحداثه في فترة 1919، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، تامر نبيل وغيرهم من الفنانين.

ويستعد بطلا الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز، للعديد من الأعمال الفنية، فالأخير يقوم ببطولة فيلم «الملجأ» مع المخرج شريف عرفة، كما يستعد أيضا لصقر المحروسة، أما كريم عبد العزيز، فيشارك في مسلسل «الحشاشين» برمضان المقبل، مع الكاتب عبد الرحيم كمال.