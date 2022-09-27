«كيرة والجن» يحقق 110 آلاف جنيه إيرادات أمس الأحد بدور العرض

نجاح كبير حققه فيلم «كيرة والجن» أمس بدور العرض، إذ تفوق على باقي الأفلام المنافسة بنحو 110 آلاف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «كيرة والجن»

وجمع المخرج مروان حامد أبطال مميزين لـ فيلم كيرة والجن، وهم: أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد مالك، وسيد رجب، وعلي قاسم، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلًا عن بعض الممثلين الأجانب، وهو من سيناريو أحمد مراد.

فيلم «عمهم» يحقق 96 ألف جنيه

وجاء في المرتبة الثانية فيلم عمهم، الذي حقق 96 ألف جنيه أمس، وجمع بين عدد من الأبطال رياض الخولي، ومحمد سلام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح، والشحات مبروك، وإشراف عام كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم «تسليم أهالي»

حقق فيلم «تسليم أهالي» إيرادات 94 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

فيلم «بحبك» في المرتبة الأخيرة

وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم «بحبك»، إذ حقق 70 ألف جنيه أمس، وهو بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين وهم تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.