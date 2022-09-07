إيرادات الأفلام بدور العرض.. «كيرة والجن» في الصدارة بـ112 مليون جنيه

حالة من الانتعاش الفني، تسيطر على دور العرض في الوقت الحالي، إذ تصدّر فيلم «كيرة والجن» إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض، إذ أنَّه حقق نحو 112 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض على مدار 10 أشهر كاملة، وذلك وفقاً لما أكّده الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ويأتي في المرتبة الثانية فيلم «بحبك» بطولة تامر حسني، إذ حقق العمل 51 مليون جنيه، منذ طرحه على مدار 9 أشهر كاملة.

فيلم عمهم جاء في المرتبة الثالثة، إذ حقق 49 مليون جنيه، والعمل من بطولة محمد إمام، وهدى المفتي، وأيتن عامر، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي

إيرادات فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم

وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم تسليم أهالي، وحقق 24 مليونًا و527 ألف جنيه، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، ولوسي، وأحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزنام

إيرادات فيلم «الدعوة عامة» و«خطة مازنجر»

وفي المرتبة الخامسة حقق فيلم «الدعوة عامة» إيرادات متوسطة، إذ حقق مليون و452 ألف جنيه بدور العرض على مدار 3 أسابيع من عرضه، فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتا، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج في أول تجربة سينمائية له.

بينما جاء في المرتبة الأخيرة فيلم «خطة مازنجر»، وحقق العمل مليون و392 ألف جنيه.