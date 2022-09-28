4.3 مليون جنيه حصيلة البيع بمزاد علني لسيارات جمارك القاهرة

نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع جمارك السيارات بالقاهرة، جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الثلاثاء بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع 43 لوط سيارات ولوط مواتير خاصة بجمارك سيارات القاهرة.

المزاد يأتي تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال جلسة المزاد..

1- تم استبعاد 4 لوط

2- تم إجراء المزاد على 40 لوط سيارات ومواتير

3- تم بيع 37 لوط بيعا نهائيا

4 - تبقى 3 لوط ( لاعطاء عليه)

وبلغ إجمالى حصيلة البيع النهائى 4 ملايين و384 ألفا و470 جنيها.