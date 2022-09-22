تعرف على أسعار السيارات الزيرو في السوق المصرية.. تبدأ من 208 آلاف جنيه

تلقى أنواع السيارات المختلفة اهتمامًا لدى الكثيرين من عشاق القوة والسرعة، فيبحث البعض عن سيارات قوية وآخرون يجذب انتباههم السعر، فيما يبحث البعض الآخر عن سيارة حديثة وعصرية وتتمتع بناقل حركة أوتوماتيك تسهيلًا عليهم.

وأوضح بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الجديدة شهد انتعاشة في حالة البيع والشراء بنسبة 30% مقارنة بالعامين الماضيين، بسبب رغبة المواطنين في شراء مركبات جديدة بالتزامن مع عروض القطاع المصرفي في تقديم سيارات بالقسط بفوائد مالية مختلفة.

أسعار السيارات الجديدة في مصر

واستعرض «بكر» أسعار عدد من السيارات الجديدة التي لا يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه، وأنواع المحركات وقوتها، بالإضافة إلى نوع ناقل حركة، كما يلي:

شيفروليه أوبترا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ Comfort -1500 CC.

السعر الرسمي: 208.500 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC.

السعر الرسمي: 209.900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ Top Line 1200 CC.

السعر الرسمي: 214.500 جنيه.

رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ E2 1600 CC.

السعر الرسمي: 215.000 جنيه.

لادا جرانتا 2023

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون1600 CC تربو.

السعر الرسمي: 215,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ Comfort w Accessories 1500 CC.

السعر الرسمي: 215.500 جنيه.

نيسان صني 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ بيز لاين 1500 CC.

السعر الرسمي: 218.400 جنيه.

شانجان ألسفن 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ L1 1400 CC.

السعر الرسمي: 227.000 جنيه.

بي واي دي F3 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 1500 CC.

السعر الرسمي: 229.500 جنيه.

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ E1 1600 CC.

السعر الرسمي: 229.500 جنيه.

شانجان CS 35 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ ONE TONE 1600 CC.

السعر الرسمي: 233.000 جنيه.

فيات فيورينو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ CARO CGN -1400 CC.

السعر الرسمي: 234.900 جنيه.