الطرق والكباري: كاميرات مراقبة بطول الطريق الدائري لمراقبة سرعات السيارات

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه جارٍ تخصيص مواقف أسفل الطريق الدائري لسيارات الميكروباص، حيث تم إلغاء جميع المواقف أعلى الطريق الدائري، ضمن خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مشيرا إلى أن هذه المواقف ستكون مرتبطة بمحطات الأتوبيس الترددي، موضحا أنه سيتم ترسيم ما يقرب من 57 محطة لتسيير الأوتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، عند التقاطعات الرئيسية.

تطوير الطريق الدائري سيعمل على تخفيف الضغط المروري

وقال حسام الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تطوير وتوسعة الطريق الدائري سيعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى تركيب كاميرات مراقبة على طوال الطريق، لمراقبة سرعات السيارات، وتوقيع عقوبات على المتجاوزين لهذه السرعات، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أنه لن يتم السماح لسير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا بدءا من مطلع 2023، ولن تتواجد أي مواقف أعلى الطريق الدائري.

تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري مطلع يناير

وأضاف حسام الدين، أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مناشدا جموع المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات على الطريق، منعا لوقوع الحوادث، منوها بأن «الدائري» عقب تطويره سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة لسير الأتوبيس الترددي السريع، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، مؤكدا أنه سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي مطلع يناير المقبل، إذ يجوب الدائري كله في مسار معزول لا علاقة له بمسارات السيارات الأخرى، كما أنّ له حارة منفصلة تماما ويسير بتوقيتات محددة.

إجراءات ضد كورونا تزامنا مع تنفيذ مشروع تطوير الدائري

وأوضح حسام الدين، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، يقومان بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير مناطق مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري والمعدات المستخدمة في المشروع، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، مؤكدا أن جميع العاملين ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية.