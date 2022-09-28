الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لالتماس مواطنة وتنقلها للمستشفى لتلقي العلاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التماس إحدى المواطنات «مريضة وغير قادرة على الحركة» مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية لمساعدتها في الانتقال إلى المستشفى لتلقى العلاج.

الاستجابة لاستغاثة المواطنة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المواطنة، وقدمت قوات الحماية المدنية المساعدة اللازمة لها، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

ولاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنة التي تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.