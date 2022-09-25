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الحماية المدنية بالمنوفية تستجيب لالتماس مواطنة وتنقلها للمستشفى لتلقي العلاج

كتب:

محمد بركات
05:30 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
الحماية المدنية تنقل مواطنة للمستشفى

الحماية المدنية تنقل مواطنة للمستشفى

استجابت وحدات الإنقاذ في الحماية المدنية بمحافظة المنوفية لالتماس مواطنة مريضة، طلبت نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

التماس من مواطنة لنقلها للمستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية التماسا من إحدى المواطنات، مريضة وغير قادرة على الحركة، تقيم في دائرة مركز شرطة قويسنا لمساعدتها في الانتقال إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الاستجابة لطلب المواطنة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المواطنة، وقدمت  قوات الحماية المدنية المساعدة اللازمة للمواطنة، وجرى نقلها بمعرفة وحدات الإنقاذ ومرافقتها بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقى العلاج.

ولاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنة التي تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسها.

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