انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بعد قليل

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050.. التغيير والفرص»، بعد قليل، تحت رعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

انعقاد المؤتمر للمرة الأولى في أفريقيا

وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنّ المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، يُعقد لأول مرة في القارة الأفريقية، بمصر، باعتبارها دولة رائدة في أنظمة التأمين الاجتماعي بالمنطقة.

المشاركون في الجلسة الأولى

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الأولى للمؤتمر، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التامينات الاجتماعية، والدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية البحرين، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة، ومارسيلو آبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية لـ الضمان الاجتماعي، منظمة العمل الدولية مصر.

أما الجلسة الثانية فتُعقد تحت عنوان «قصة عالمين من المعاشات التقاعدية – المزايا المحددة والاشتراكات المحددة مع دخول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين».