رئيس حزب الجيل في ذكرى وفاة عبد الناصر: كان رجلا قوميا ومناصرا للعمال

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إننا نحتفل اليوم بذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وفي هذا اليوم وإحياء لذكراه سيقوم الحزب بزيارة لضريحه وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وتنظيم ندوة، غدا، الخميس سوف يقوم بها الحزب للتعريف بإنجازات الراحل العظيم.

الشهابي: جمال عبد الناصر مؤسس مصر الحديثة

وأضاف الشهابي خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن جمال عبد الناصر هو بمثابة مؤسس مصر الحديثة، فمنذ توليه ثورة 23 يوليو، وتحول مصر من الملكية إلى الجمهورية، والقضاء على الإقطاع، وإنشاء الطبقة المتوسطة المصرية، فهو يعتبر من أعظم الرؤساء الذين مروا على مصر خلال العقود الماضية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن الرئيس الراحل كان دائما قريبا من الشعب المصري البسيط وطبقة العمال لذلك ما زال باقي في الذاكرة حتى يومنا هذا، غير موقفه اتجاه القضية الفلسطينية وجعلها قضية الوطن العربي كله، ونحن نذكر في ذكرى وفاته أنه صاحب الدعوة للقضية العربية.

ولفت إلى أن الراحل الذي كان سببا في العديد من الإنجازات التي حدثت في مصر، وبالرغم من مرور خمسة عقود على وفاته منذ عام 1970، ما زالت الناس تهتف باسمه وتتذكره وتحتفل بالإنجازات التي قام بها من أجل مصر والشعب.

عبد الناصر كان رجلا قوميا

وشدد على أن عبد الناصر كان رجلا قوميا، رجلا عروبيا، رجلا وحدويا، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، بالإضافة إلى انحيازه الدائم للعمال والفلاحين والطبقة المتوسطة، ومواقفه النبيلة تجاه الاستعمار التي شهدها العالم كله.