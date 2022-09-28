اعتماد الحساب الختامي لهيئة التنمية السياحية 2021-2022

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامي للهيئة، للعام المالي 2021/2022، كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة.

تشغيل 3199 غرفة فندقية في 2021-2022

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّ العام المالي 2021/2022، شهد تنفيذ وتشغيل 3199 غرفة فندقية، و7147 وحدة إقامة وإسكان سياحي، إضافة إلى عناصر البنية الأساسية بالكامل «مياه – معالجة صرف صحي – كهرباء – طرق – اتصالات – غيرها»، والوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية.

رفع كفاءة وجاهزية قطاع شرم الشيخ السياحي

وخلال الاجتماع، استعرض سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إسهامات الهيئة في دعم المحافظات للارتقاء بالمواقع السياحية بها، تنفيذا للهدف الرئيسي للتنمية السياحية، وحرصا منها على تقديم الدعم الكامل، والمساهمة في رفع كفاءة وجاهزية قطاع شرم الشيخ السياحي، لإنهاء جاهزيته خلال البرنامج الزمني المحدد لاستضافة الدورة رقم 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 المقرر انعقادها فى شهر نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنّه تمت الموافقة على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دعم محافظة جنوب سيناء، بإجمالي 4.7 مليون جنيه لاستكمال أعمال مخطط تطوير ورفع كفاءة عدة محاور للطرق بمركز نبق السياحي، وتشمل «أعمال توسعة، وإنارة، وتنسيق موقع» بداية من المداخل الرئيسية للمركز، وحتى نهاية الطريق الأوسط، وجار إزالة التعارضات على جانبي الطرق، وتركيب أعمدة الإنارة الجديدة لمحورين عرضيين بمركز نبق، بطول 2 كم، إضافة إلى الدعم الخاص بتحسين البيئة والزراعات، لإظهار قطاع شرم الشيخ السياحي بوجه مشرف أمام ضيوف المؤتمر، ودعم الهوية البصرية والطابع الجمالي، ليتناسب مع مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية.