كيف تخلى الأرز عن «استقراره التاريخي» عالميا؟.. قرار هندي السبب

في السنوات الأخيرة، ظهر الأرز كسلعة زراعية تتمتع بسمعة طيبة في الأسعار المستقرة نسبيًا، في حين كانت أسعار معظم المنتجات الزراعية الأخرى آخذة في الارتفاع، والسبب الرئيسي لذلك طبيعية سوق الأرز العالمية، وكيف يهيمن ممثل واحد على التجارة الدولية للسلعة وهو الهند.

رغم أنَّ الأرز الهندي يشكّل ما يقرب من 40% من تجارة الأرز العالمية، إلا أن صادرات الأرز لا تزال فكرة غير مرجحة في سوق الأرز الهندي، بالتالي يتمّ تصدير 15% فقط من الإنتاج.

وظلت سيولة الأرز الهندي في السوق العالمية، داعماً كبيراً لاستقرار السعر أمام وفرة المعروض، فلم تحبس الهند الأرز عن التصدير أسوةً بـ«أندونيسيا وماليزيا» اللتان تشكلان معاً 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم، ولا «البرازيل والأرجنتين» اللتان تملكان معاً نحو ثلثي صادرات فول الصويا عالمياً، حيث أقدمت تلك البلدان في وقت سابق العام الجاري على إجراءات بحظر تصدير تلك السلع الاستراتيجية أو فرض ضرائب إضافية على صادراتها، بدعوى حماية أسواقها المحلية من ارتفاع الأسعار.

23% من المخزون العالمي بحوزة الهند

وفقًا لأحدث تقارير وزارة الزراعة الأمريكية، كانت الهند تمتلك 42.5 مليون طن، أو 23% من مخزون الأرز العالمي في نهاية عام 2021، بينما الصين - المالك الأكبر - تمتلك 59% من المخزونات العالمية.

طوال الوقت، كانت الصين أكبر مالك لمخزونات الأرز والقمح والعديد من السلع الزراعية الأخرى، لكن أحجام صادراتها الصغيرة نسبيًا من الأرز تعني أنَّها لا تؤثر بشكل كبير على أسعار الأرز الدولية، بينما تتجه الهند إلى تجاوز الصين في عام 2023 تصديراً، إذ لا تولي الحكومة الهندية أهمية كبيرة لامتلاك مستويات عالية من المخزون، وهو ما يدفع الحكومة للإفراج عن تلك المخزونات في وقت لاحق.

أكثر السلع الاستراتيجية استقراراً طوال 10 سنوات

وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، كان الأرز يتمتع بمستوى أكثر استقرارًا من المخزونات للاستخدام على مدى السنوات العشر الماضية، مقارنة بنسبة القمح المتقلبة نسبيًا، وكان أحد الأسباب الرئيسية لاستقرار أسعار الأرز هو وجود مخزون ثابت في السوق المصدر الرئيسي للسوق لمعظم هذه الفترة - الهند.

في حين كان الأرز مصدرًا بديلاً متزايدًا للأعلاف الحيوانية في العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعية الأخرى، لا يزال الطلب على العلف جزءًا صغيرًا من استهلاك الأرز، ويستفيد الأرز من أن الطلب الرئيسي يأتي من الاستهلاك البشري، الذي يتبع مسار نمو متواضع وسلس إلى حد بعيد.

فرض ضريبة على صادرات الأرز

بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، لا تزال الهند لاعب أساسي داعم لاستقرار أسعار الأرز على المدى القصير بسبب المخزون والموقع الذي لا مثيل له كسلة أرز في العالم، ومع ذلك، نظرًا لقرار الحكومة الهندية في 8 سبتمبر بحظر تصدير الأرز المكسور وفرض ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز الأبيض، فإن سمعة الأرز في استقرار الأسعار مهددة.

تضيف المذكرة: «من السابق لأوانه التأكد من التأثير الكامل لهذه الإجراءات الأخيرة، ومعرفة المدة التي ستنفذها الحكومة. يشير المنطق إلى أنه عندما يصبح الناتج المحتمل للمحصول أكثر وضوحًا في الربع الرابع من العام، فإن الحكومة ستعيد فحص الوضع، وحتى ذلك الحين، قد نشهد تقلبًا متزايدًا في سوق الأرز العالمية».

يذكر أنَّ سعر الأرز الأبيض المكسور الهندي ظل في نطاق يتراوح بين 329 دولارًا و415 دولارًا للطن الواحد على ظهر السفينة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022.