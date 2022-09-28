تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمه بالشرقية لـ27 نوفمبر.. ضربه وأحرق جثته

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بتأجيل محاكمة الشاب المتهم بقتل عمه إلى جلسة 27 من نوفمبر المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

بلاغ بمقتل مواطن على يد ابن شقيقه

تعود أحداث القضية رقم 406 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022، إلى قرار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية بإحالة "أيمن محمد فتحي أحمد محمد الحياني"، مقيم في مدينة الزقازيق؛ إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل عمه المجني عليه "ربيـع. أ. م. أ"، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك في يوم 25 مارس 2021، وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "سكين - سنجة ميزان – قطعة رخامية - قداحة".

تنفيذ الجريمة وضبط المتهم

وتبين أن المتهم تحين الفرصة لتنفيذ مـا أنتوى القيام بـه، وحال توجه المجني عليـه إلى مسكنه وبمجرد دلوف الأول لمسكن المتهم، إذ أنه دائم التردد عليه لإعطائه مبلغ إيجار إنهال عليه طعنا باستخدام ذلك السكين، وضربا باستخدام تلك الأدوات، حتى سقط أرضًا وانتقل إلى رحمة الله، حسب قرار الإحالة.

ووفقا لقرار الإحالة، لم يكتف بهذا القدر من الجريمة بل أضرم النيران بجثمانه فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته؛ قاصدا من ذلك إزهـاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، وجرى ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.