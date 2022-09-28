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نيابة عن السيسي.. وزير النقل يضع الورود على رفاة شينزو آبي

كتب:

توفيق شعبان
10:57 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
وزير النقل يضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان

وزير النقل يضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان

وضع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إكليلا من الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، خلال المشاركة في جنازته بالعاصمة اليابانية، أمس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الوزير عن خالص عزاء الشعب والحكومة في مصر لليابان، في وفاة آبي، الذي وصفه بأنه «كان زعيماً استثنائياً لليابان، وصديقاً حقيقياً لمصر»، مؤكدا عمق الروابط بين الشعبين الصديقين.

وشارك في جنازة آبي وفود رسمية من 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يزيد على 6 آلاف شخص من داخل اليابان وخارجها، وسط إجراءات أمنية مشددة من أجهزة الأمن في طوكيو.

 

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بقلم توفيق شعبان