وزير النقل ينوب عن الرئيس في حضور جنازة شينزو آبي: كان محبا لمصر

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة اليابان، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو، رفقة محمد أبوبكر، سفير مصر في طوكيو.

جنازة شينزو آبي

وأُقيمت مراسم الجنازة، بحضور رئيس الوزراء الياباني الحالي، كيشيدا فوميو، وبمشاركة وفود رسمية من نحو 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق 6 آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.

وزير النقل: شينزو آبي كان رجلا عظيما

ووضع وزير النقل، باقة من الورود على رفاة رئيس الوزراء السابق شنزو آبي، حيث أكد الوزير احترام وتقدير القيادة السياسية، والشعب المصري للشعب الياباني، والحكومة اليابانية، ولرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي وصفه بأنّه كان رجلًا عظيما محبًا للسلام والتنمية وصديقا مخلصا لمصر، كما أنّ علاقاته القوية بالقيادة السياسية في مصر كان لها آثار إيجابية عظيمة على مجمل العلاقات المصرية اليابانية على الأصعدة كافة، وأسهمت في الارتقاء بمستوى الشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنّ مصر أطلقت اسم الراحل قبل ذلك على محور مروري كبير مهم في القاهرة تقديرا له.

على صعيد متصل، وفي أعقاب ختام فعالية الجنازة، شهد قصر Akasaka تقديم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ومعه أمين عام مجلس الوزراء هيروكازو كاتسونو، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، بتحية الوفد المصري، حيث وجّه الأول الشكر للمشاركة المصرية الرسمية في الجنازة، كما قدّمت حرم رئيس الوزراء الأسبق، تحية للوفد المصري.

وأعرب وزير النقل، عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة آبي، الذي كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا حقيقيا لمصر، والتأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين الجانبين.