تطعيم 19 ألف مواطن بلقاح كورونا خلال 3 أيام في الفيوم ضمن «طرق الأبواب»

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، تطعيم نحو 19 ألف مواطن بينهم عددا كبيرا من الأطفال، بلقاح كورونا، وذلك في أول 3 أيام من حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين بالجرعة التشيطية من اللقاح، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة فأكثر، وتستمر خلال الفترة المُقبلة لحين الانتهاء من تطعيم كافة المستهدفين، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبناءً على توجيهات الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تطعيم 19 ألف مواطن بلقاح كورونا ضمن «طرق الأبواب»

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ الحملة انطلقت الأحد المُنصرم الموافق 25 سبتمبر، مضيفًا أنّه خلال الـ 3 أيام الماضية جرى تطعيم نحو 19 ألف شخص، واحملة «طرق الأبواب» تعمل تحت إشراف فريق مركزي بقيادة الدكتورة إيمان حربي مسؤول البرنامج الموسع للتطعيمات، بالاشتراك مع فريق من مركز معلومات وزارة الصحة بقيادة دكتورة نورا أحمد جمال.

4 أنواع لقاحات كورونا

في سياق متصل، كشفت الدكتورة أسماء مصطفى مدير التطعيمات بصحة الفيوم، أنّ الطعوم الموجودة حالياً لمجابهة فيروس كورونا هي «سينوفاك، فايزر، سينوفارم، وجونسون»، وكل من مر على تلقيه اللقاح 6 أشهر بعد آخر جرعة، متاح له الحصول على الجرعة التنشيطية الحالية، لذلك يجب أن يتجه إلى أقرب مركز تطعيم ليحصل على اللقاح مباشرة، موضحةً أنّ الجرعة التنشيطية الثالثة والرابعة يمكن أخذها دون انتظار رسالة.