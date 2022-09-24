حملة طرق أبواب لاستكمال جرعات التطعيم التنشيطية ضد كورونا بالفيوم غدا

أنهت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، استعداداتها لإطلاق حملة طرق الأبواب لاستكمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالتزامن مع بدء موسم الخريف وقرب موسم الشتاء، حيث سيتم إعطاء المواطنين الجرعتين التنشيطيتين الأولى والثانية من مختلف اللقاحات.

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب مدير الشؤون الوقائية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ حملة تطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، ستنطلق غداً الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري.

توافر مختلف اللقاحات لكورونا

وأضاف مدير الشؤون الوقائية بمديرية الصحة في محافظة الفيوم، أنّ الحملة ستشمل جميع الجرعات التنشيطية الأولى والثانية لجميع أهالي المحافظة، موضحاً أنّ اللقاحات المتوفرة بالمديرية هي لقاحات «سينوفارم»، و«جونسون»، و«فايزر».

361 فريقا ثابتا لتطعيم المواطنين

وكشف الدكتور محمد عبد التواب، أنّه تم تجهيز 361 فريق في أماكن ثابتة بمحافظة الفيوم، لتطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، متواجدين في المستشفيات، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية، والمساجد، والجمعيات الأهلية، والكنائس.

لقاح كورونا في العيادات المتنقلة

وأفاد أنّ التطعيم بالجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره في مختلف العيادات المتنقلة، تحت إشراف مركزي من وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتورة إيمان حربي من البرنامج الموسع للتطعيمات.

تطعيم الأطفال من سن 12 سنة

في سياق متصل، بيّنت الدكتورة أسماء مصطفى مدير إدارة التطعيمات بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ حملة تطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، تستهدف الفئات العمرية من سن 12 سنة فأكثر، موضحةً أنّ الفرق التي ستقوم بالتطعيم خضعت لتدريب على مدار الأسبوع المُنصرم في مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في ظل خطة الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.