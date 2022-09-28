مصرع شخص صدمه قطار في سوهاج.. تجاوز مكانا غير مخصص للعبور

لقي شخص مصرعه إثر اصطدامه بقطار، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث تبين مروره من مكان غير مخصص للعبور.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات قطار.

المتوفى تجاوز مكانا غير مخصص للعبور

وبالفحص، تبين أنه أثناء مرور المتوفى من مكان غير مخصص للمرور، صدمه قطار ما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام في جرجا بسوهاج.

نزيف بالمخ سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بالمستشفى، أفاد بأن سبب الوفاة «نزيف بالمخ»، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.