سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-9-2022

تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، مع منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي داخل مصر، إذ انخفضت العملة العربية بشكل نسبي في عدد من البنوك سواء الحكومية أو الخاصة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، الذي يضع السياسات النقدية للبنوك، ليصبح 62.60 للشراء، مقابل 62.66 جنيه، أمس، بينما سجل سعر البيع 62.93 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

تراجعت العملة العربية في بنك مصر، ليسجل سعرالشراء نحو 60.45 جنيه، مقابل 60.50 جنيه أمس، بينما سعر البيع وصل إلى 62.80 جنيه، مقابل 62.84 جنيه أمس.

وسجلت لوحة إعلانات أسعار العملات في البنك الأهلي، تراجعا في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، ليصبح سعر الشراء 60.43 جنيه، مقابل 60.47 جنيه أمس، بينما سعر البيع 62.80 جنيه، مقابل 62.84 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

حاء سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة، على النحو التالي:

- المصرف المتحد سجل نحو 59.03 جنيه للشراء، و62.87 جنيه للبيع.

- على شاشة أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB، سجل نحو 61.44 جنيه للشراء، و62.87 جنيه للبيع.

- ارتفع في البنك الأهلي الكويتي، ليصل إلى 61.80 جنيه للبيع، و62.87 جنيه للشراء.

- في لوحة العملات ببنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.88 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 62.87 جنيه

- سجل في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 59.90 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعللا ليسجل 65.82 جنيه.

- مصرف أبو ظبي الإماراتي، بلغ السعر نحو 60.37 جنيه للشراء، و62.91 جنيه للبيع.

-أعلنت لوحة العملات في EG bank، سعر الدينار الكويتي، بنحو 60.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 62.99 جنيه.