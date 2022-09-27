سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 27-9-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر، كشفت لوحة إعلانات أسعار العملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر، عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه.

وشهدت العملة العربية تحرك في السعر في عدد من البنوك، وفيما يلي ننشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والحكومية اليوم.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

وفي البنك المركزي الذي يحدد السياسات النقدية التي تتبعها البنوك في القطاع المصرفي، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 62.66 جنيه للشراء، بينما سجل سعر صرف البيع 62.92 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو 60.50 جنيه للشراء، بينما سعر البيع وصل لـ 62.84 جنيه، بينما سجلت لوحة إعلانات أسعار العملات في البنك الأهلي للعملة العربية نحو 60.47 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 62.84 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

أما في البنوك الخاصة فقد سجلت العملة العربية ما يلي:

في المصرف المتحد، وصل سعر الدينار الكويتي نحو 59.03 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر العملة العربية نحو 61.44 جنيه للشراء، و62.91 جنيه للبيع، وارتفعت العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي ليسجل سعر البيع نحو 61.80 جنيه، والشراء بنحو 62.91 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.93 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 62.91 جنيه، بينما جاءت العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 59.94 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلي ليسجل 65.86 جنيه.

في مصرف أبو ظبي الإماراتي، جاء الدينار الكويتي بنحو 60.37 جنيه للشراء، و62.91 جنيه للبيع، وسجّلت لوحة العملات في EG bank نحو 60.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 63.03 جنيه.