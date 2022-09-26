81 مدرسة تدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، دخول 81 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسي المقبل، والذي سيبدأ السبت القادم، بإجمالي 1069 فصلا دراسيا بنطاق جميع مراكز المحافظة، ما سيساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق، وتضم تلك المدارس 50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، و31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده محافظ المنيا للاطمئنان على جاهزية مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد النوبي، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا.

إعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي، حيث شدد على إنهاء أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس، وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد بجميع المدارس المدرجة قبيل بدء العام الدراسي الجديد ، كما وجه بتسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية، بدءاً من أول يوم دراسي للطلاب بجميع المراكز، واطمئن على إعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين، مشيرا إلى أهمية انضباط ‏العملية التعليمية من أول يوم في العام الدراسي الجديد.

توزيع الكتب الدراسية على الإدارات التعليمية

من جانبه، قال المهندس أحمد النوبي، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إن الـ81 مدرسة التي ستدخل الخدمة ستضم 23 مدرسة إنشاء جديد و39 مدرسة توسعة، وإحلال كلي لـ8 مدارس، وإحلال جزئي لـ8 مدارس أيضا، وكذلك تعلية 3 مدارس.

وأوضح حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم التأكد من توزيع جميع الكتب الدراسية على جميع الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على المدارس ووصولها للطلاب مع أول يوم دراسي، كما يجري المرور على كافة المدراس لمتابعة أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.